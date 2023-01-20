В ДНР подтвердили освобождение Клещеевки под Артемовском

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики подтвердил взятие под контроль населенного пункта Клещеевка близ Артемовска (Бахмута). Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Пригожин заявил о полном освобождении Клещеевки в пригороде Бахмута

«По состоянию на 20 января ... российские войска освободили Клещеевку», — отметили в штабе.

Накануне основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК полностью взяли Клещеевку под контроль.

Ранее замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС России Апты Алаудинов назвал Клещеевку важным населенным пунктом, и отметил, что участвующие в боях за Артемовск бойцы ВСУ зажаты со всех сторон, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияДНР
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