ФСБ обнаружила в Авдеевке заминированные схроны с иностранным вооружением
Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике обнаружили схроны, в которых находилось в том числе иностранное вооружение, в Авдеевке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.
«Выявлено несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении в городе Авдеевка», — указали в УФСБ.
В тайниках нашли в том числе 27 гранат РГН и 41 боеприпас Ф1, более 100 гранатометных выстрелов, свыше 10 тысяч боеприпасов зарубежного производства к стрелковому оружию, более семи сотен 155-мм снарядов образца НАТО, 139 иностранных танковых снарядов.
Кроме того, в схронах были обнаружены нацистская символика и шприцы с веществом неизвестного происхождения, его направили на исследование, пишет Ura.ru.
Ранее полицейские, ФСБ и Росгвардия нашли тайник с оружием, боеприпасами и формой ВСУ в Запорожской области, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru