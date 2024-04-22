Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике обнаружили схроны, в которых находилось в том числе иностранное вооружение, в Авдеевке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

«Выявлено несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении в городе Авдеевка», — указали в УФСБ.

В тайниках нашли в том числе 27 гранат РГН и 41 боеприпас Ф1, более 100 гранатометных выстрелов, свыше 10 тысяч боеприпасов зарубежного производства к стрелковому оружию, более семи сотен 155-мм снарядов образца НАТО, 139 иностранных танковых снарядов.

Кроме того, в схронах были обнаружены нацистская символика и шприцы с веществом неизвестного происхождения, его направили на исследование, пишет Ura.ru.

Ранее полицейские, ФСБ и Росгвардия нашли тайник с оружием, боеприпасами и формой ВСУ в Запорожской области, напоминает телеканал «360».

