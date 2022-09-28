Уволившихся контрактников мобилизуют в приоритетном порядке

Россияне, недавно уволившиеся со службы по контракту, будут мобилизованы в первоочередном порядке. Об этом 28 сентября сообщил запущенный правительством сайт «Объясняем.рф».

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«Да, могут, в приоритетном порядке», — ответили представители портала на вопрос, могут ли мобилизовать лиц, недавно уволившихся в запас контрактников.

Ранее правительство обозначило критерии отбора подлежащих мобилизации граждан. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:РоссияПризывВоеннослужащиеМобилизация
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