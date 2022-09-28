Уволившихся контрактников мобилизуют в приоритетном порядке
28 сентября 202217:09
Россияне, недавно уволившиеся со службы по контракту, будут мобилизованы в первоочередном порядке. Об этом 28 сентября сообщил запущенный правительством сайт «Объясняем.рф».
«Да, могут, в приоритетном порядке», — ответили представители портала на вопрос, могут ли мобилизовать лиц, недавно уволившихся в запас контрактников.
Ранее правительство обозначило критерии отбора подлежащих мобилизации граждан. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru