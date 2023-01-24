«Очень хорошая мысль»: Пригожин отреагировал на сообщения о планируемом покушении
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на сообщения о покушении на него, которое якобы обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Слова бизнесмена приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Зеленский обсудил покушение на Пригожина с Бернсом, предположительно, посетившим Киев на прошлой неделе, пишет Ura.ru.
Комментируя эти сведения, Пригожин заявил, что покушение — «это очень хорошая мысль».
«Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае, если ко мне обратятся, я, безусловно, окажу содействие», — отметил основатель «Вагнера».
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