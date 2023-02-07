Участники спецоперации получат новую военную форму
В Министерстве обороны России обновили форму для военных, участвующих в специальной военной операции, сообщает РБК со ссылкой на источник близкий к подготовке новых образцов.
Внешне форма сохранит свой нынешний вид. При этом будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей. В военном ведомстве отметили, что нововведения учитывают пожелания всех категорий военнослужащих, участвующих в СВО. В комплекте будет летняя, демисезонная и зимняя форма, а также различная обувь.
Поставка запланирована на весну текущего года.
Ранее в ДНР взяли в плен украинских диверсантов, переодетых в форму Вооруженных сил России. Они проникли на российскую территорию и, пытаясь выбраться из прифронтового участка
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