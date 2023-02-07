Участники спецоперации получат новую военную форму

Внешне форма сохранит свой нынешний вид. При этом будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей. В военном ведомстве отметили, что нововведения учитывают пожелания всех категорий военнослужащих, участвующих в СВО. В комплекте будет летняя, демисезонная и зимняя форма, а также различная обувь.

Поставка запланирована на весну текущего года.

Ранее в ДНР взяли в плен украинских диверсантов, переодетых в форму Вооруженных сил России. Они проникли на российскую территорию и, пытаясь выбраться из прифронтового участка

