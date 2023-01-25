СМИ: В ДНР взяли в плен переодетых в российскую форму украинских диверсантов

По словам собеседника издания, диверсанты проникли на российскую территорию и, пытаясь выбраться из прифронтового участка, заняли позиции у дороги и останавливали проезжающие машины, пишет РИА ФАН. Злоумышленники настаивали на передаче им транспорта «для военных нужд», отмечает Ura.ru. Местные жители рассказали о происходящем российским военным, и те задержали украинцев.

СМИ обратило внимание, что надевшие чужую форму лица считаются шпионами и не подпадают под действие Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

