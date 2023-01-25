СМИ: В ДНР взяли в плен переодетых в российскую форму украинских диверсантов
Украинских диверсантов, переодетых в форму Вооруженных сил России, взяли в плен Донецкой народной республике. Об этом пишет «Военное обозрение» со ссылкой на командира дислоцированного под Авдеевкой батальона «Апостол».
По словам собеседника издания, диверсанты проникли на российскую территорию и, пытаясь выбраться из прифронтового участка, заняли позиции у дороги и останавливали проезжающие машины, пишет РИА ФАН. Злоумышленники настаивали на передаче им транспорта «для военных нужд», отмечает Ura.ru. Местные жители рассказали о происходящем российским военным, и те задержали украинцев.
СМИ обратило внимание, что надевшие чужую форму лица считаются шпионами и не подпадают под действие Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
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