СМИ: В ДНР взяли в плен переодетых в российскую форму украинских диверсантов

Украинских диверсантов, переодетых в форму Вооруженных сил России, взяли в плен Донецкой народной республике. Об этом пишет «Военное обозрение» со ссылкой на командира дислоцированного под Авдеевкой батальона «Апостол».

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По словам собеседника издания, диверсанты проникли на российскую территорию и, пытаясь выбраться из прифронтового участка, заняли позиции у дороги и останавливали проезжающие машины, пишет РИА ФАН. Злоумышленники настаивали на передаче им транспорта «для военных нужд», отмечает Ura.ru. Местные жители рассказали о происходящем российским военным, и те задержали украинцев.

СМИ обратило внимание, что надевшие чужую форму лица считаются шпионами и не подпадают под действие Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаПленныеДНР
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