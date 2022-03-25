В Минобороны РФ заявили, что Киев не соблюдает правила содержания военнопленных

Он подчеркнул, что каждому из украинских пленных дается возможность связаться с родственниками, их обеспечивают трехразовым питанием и не оказывают на пленных ни физического, ни психологического давления.

В то же время, по словам Мизинцева, Киев грубо нарушает требования Женевской конвенции по отношению к российским военнопленными.

«Несмотря на это, или скорее всего вопреки тому, что творят киевские власти, российская сторона продолжит гуманно и уважительно относиться к украинским военнопленным», – отметил Мизинцев.

Ранее Минобороны РФ заявило, что у украинских войск не осталось постоянных резервов.

