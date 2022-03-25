В Минобороны РФ заявили, что Киев не соблюдает правила содержания военнопленных

Россия обращается с пленными украинскими военными в соответствии со всеми международными нормами, а Киев их не соблюдает по отношению к российским пленным. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, сообщает РИА Новости.

В Минобороны РФ заявили об уничтожении ВМС Украины

Он подчеркнул, что каждому из украинских пленных дается возможность связаться с родственниками, их обеспечивают трехразовым питанием и не оказывают на пленных ни физического, ни психологического давления.

В то же время, по словам Мизинцева, Киев грубо нарушает требования Женевской конвенции по отношению к российским военнопленными.

«Несмотря на это, или скорее всего вопреки тому, что творят киевские власти, российская сторона продолжит гуманно и уважительно относиться к украинским военнопленным», – отметил Мизинцев.

Ранее Минобороны РФ заявило, что у украинских войск не осталось постоянных резервов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияПленные
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры