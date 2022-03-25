В Минобороны РФ заявили, что Киев не соблюдает правила содержания военнопленных
Россия обращается с пленными украинскими военными в соответствии со всеми международными нормами, а Киев их не соблюдает по отношению к российским пленным. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что каждому из украинских пленных дается возможность связаться с родственниками, их обеспечивают трехразовым питанием и не оказывают на пленных ни физического, ни психологического давления.
В то же время, по словам Мизинцева, Киев грубо нарушает требования Женевской конвенции по отношению к российским военнопленными.
«Несмотря на это, или скорее всего вопреки тому, что творят киевские власти, российская сторона продолжит гуманно и уважительно относиться к украинским военнопленным», – отметил Мизинцев.
Ранее Минобороны РФ заявило, что у украинских войск не осталось постоянных резервов.
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