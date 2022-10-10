Стрелков оценил масштабные удары по территории Украины
Бывший министр обороны ДНР, экс-полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что теракт на Крымском мосту стал «мощной пощечиной» руководству России, сообщает NEWS.ru.
Он приветствовал последовавшие за этим ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины, отметив, что таким образом надо было действовать в самом начале специальной военной операции (СВО).
«В принципе, ситуация развивается так, как я и предполагал. Так как те действия, которые были предприняты 10 октября, очень напоминают те, которые и должны были быть с самого начала. Как говорится, лучше поздно, чем никогда», — сказал Гиркин.
Он добавил, что пока не может ответить на вопрос, будут ли подобные действия возведены в систему.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил об ударах по энергообъектам на всей территории Украины, по его словам прилетели «десятки ракет», сообщает RT.
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