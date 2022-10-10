Стрелков оценил масштабные удары по территории Украины

Он приветствовал последовавшие за этим ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины, отметив, что таким образом надо было действовать в самом начале специальной военной операции (СВО).

«В принципе, ситуация развивается так, как я и предполагал. Так как те действия, которые были предприняты 10 октября, очень напоминают те, которые и должны были быть с самого начала. Как говорится, лучше поздно, чем никогда», — сказал Гиркин.

Он добавил, что пока не может ответить на вопрос, будут ли подобные действия возведены в систему.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил об ударах по энергообъектам на всей территории Украины, по его словам прилетели «десятки ракет», сообщает RT.

