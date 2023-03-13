США планируют закупить два десятка гиперзвуковых ракет
США планируют в 2024 финансовом году потратить 11 млрд долларов на поставку высокоточного оружия высокой летальности. Об этом говорится в проекте бюджета Белого дома.
В частности, указанную сумму предлагается направить на разработку, испытания и закупку гиперзвуковых ракет и других огнестрельных средств большой дальности, а также на создание гиперзвуковых прототипов и закупку 24 гиперзвуковых ракет.
Кроме того, предусмотрено максимальное увеличение мощности совместных противокорабельных ракет, в том числе большой дальности.
Ранее президент США Джо Байден направил министру обороны Ллойду Остину меморандум с требованием нарастить объемы производства компонентов для гиперзвуковых ракет, сообщает НСН.
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