США планируют закупить два десятка гиперзвуковых ракет

США планируют в 2024 финансовом году потратить 11 млрд долларов на поставку высокоточного оружия высокой летальности. Об этом говорится в проекте бюджета Белого дома.

В США к концу 2023 года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет

В частности, указанную сумму предлагается направить на разработку, испытания и закупку гиперзвуковых ракет и других огнестрельных средств большой дальности, а также на создание гиперзвуковых прототипов и закупку 24 гиперзвуковых ракет.

Кроме того, предусмотрено максимальное увеличение мощности совместных противокорабельных ракет, в том числе большой дальности.

Ранее президент США Джо Байден направил министру обороны Ллойду Остину меморандум с требованием нарастить объемы производства компонентов для гиперзвуковых ракет, сообщает НСН.

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ФОТО: Министерство обороны РФ
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