США планируют закупить два десятка гиперзвуковых ракет

В частности, указанную сумму предлагается направить на разработку, испытания и закупку гиперзвуковых ракет и других огнестрельных средств большой дальности, а также на создание гиперзвуковых прототипов и закупку 24 гиперзвуковых ракет.

Кроме того, предусмотрено максимальное увеличение мощности совместных противокорабельных ракет, в том числе большой дальности.

Ранее президент США Джо Байден направил министру обороны Ллойду Остину меморандум с требованием нарастить объемы производства компонентов для гиперзвуковых ракет, сообщает НСН.