Советник Пушилина заявил, что ВС России взяли под контроль трассу из Покровского в Угледар
Советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российские войска занимают новые позиции на подступах к Угледару.
По его словам, они взяли под контроль трассу, ведущую в город из Покровского.
Он отметил, что под Угледаром идут жестокие бои, однако штурмовые мероприятия осложняет большое количество шахт.
«Войска занимают новые позиции на подступах к городу, бои идут уже на окраинах... В городе в наличии подземная инфраструктура, там достаточно много шахт со связанной подземной инфраструктурой, это усложнит штурмовые мероприятия точно также, примерно, как это было в Мариуполе и Соледаре», — подчеркнул советник.
Гагин добавил, что взятие Угледара позволит отрезать подвоз боеприпасов в направлении Авдеевки и Марьинки, откуда наносятся удары по Донецку.
Представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый подтвердил, что украинские военные уступили российской армии город Соледар.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News признал, что войска России «продвигаются на востоке», сообщает RT.
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