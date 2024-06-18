СМИ: Замминистра обороны Иванов владел автомобилями с номерами за 6 млн рублей
Находящийся под арестом по обвинению во взятке заместитель министра обороны Тимур Иванов владел несколькими премиальными автомобилями, госномера которых стоят больше 6 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Согласно декларации о доходах, замминистра имел внедорожник Chevrolet Suburban, за которым были закреплены номера серии ААА региона 77. Стоимость госномера серии ААА региона 77 может составлять 2,5-3 млн рублей. Также у Иванова был внедорожник Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77. Цена таких номеров с зеркальными цифрами превышает 4 млн рублей.
Ранее стало известно, что арестованное имущество Иванова могут вернуть ему после вынесения приговора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Замминистра обороны Иванов владел автомобилями с номерами за 6 млн рублей
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru