СМИ: Замминистра обороны Иванов владел автомобилями с номерами за 6 млн рублей

Находящийся под арестом по обвинению во взятке заместитель министра обороны Тимур Иванов владел несколькими премиальными автомобилями, госномера которых стоят больше 6 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Адвокат: Арестованному замминистра обороны Иванову грозит до 500 млн рублей штрафа

Согласно декларации о доходах, замминистра имел внедорожник Chevrolet Suburban, за которым были закреплены номера серии ААА региона 77. Стоимость госномера серии ААА региона 77 может составлять 2,5-3 млн рублей. Также у Иванова был внедорожник Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77. Цена таких номеров с зеркальными цифрами превышает 4 млн рублей.

Ранее стало известно, что арестованное имущество Иванова могут вернуть ему после вынесения приговора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:АвтомобилиМинобороны РФ

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