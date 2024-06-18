СМИ: Замминистра обороны Иванов владел автомобилями с номерами за 6 млн рублей

Согласно декларации о доходах, замминистра имел внедорожник Chevrolet Suburban, за которым были закреплены номера серии ААА региона 77. Стоимость госномера серии ААА региона 77 может составлять 2,5-3 млн рублей. Также у Иванова был внедорожник Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77. Цена таких номеров с зеркальными цифрами превышает 4 млн рублей.

Ранее стало известно, что арестованное имущество Иванова могут вернуть ему после вынесения приговора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

