Обвиняемый во взятке новосибирский депутат отправился на СВО

Бывший кандидат в мэры Новосибирска, депутат городского совета Игорь Украинцев, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, отправился в зону специальной военной операции. Об этом сообщил Центральный районный суд Новосибирска.

Инстанция рассмотрела ходатайство руководителя пункта отбора на военную службу по контракту о приостановлении производства по делу Украинцева и отмене его заключения под стражу. Отмечается, что фигурант подписал контракт о прохождении службы в Вооруженных силах.

«Производство по уголовному делу в отношении Украинцева И.С... приостановлено до момента возникновения реальной возможности участия Украинцева И.С. в судебном разбирательстве. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена», - указано в постановлении суда.

По данным следствия, в 2022-2023 годы депутат систематически получал от главы строительной компании деньги в общей сумме свыше 3 млн рублей за лоббирование интересов организации при принятии решений в сфере градостроительства в Новосибирске. При этом Украинцев угрожал распространить в СМИ данные, порочащие репутацию компании и честь и достоинство ее руководителя. Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу в июне 2025 года, Украинцеву может грозить до 15 лет заключения и штраф в размере до 70-кратной суммы полученной взятки. Депутат не признает вину.

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