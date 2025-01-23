Осужденный за взятку начальник военного госпиталя в Ростове уехал на СВО

Начальник военного госпиталя Владимир Карпов, осужденный за взятку от военнослужащего, уехал в зону специальной военной операции, в связи с этим Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону освободил фигуранта от наказания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным суда, в октябре 2022-марте 2023 года Карпов, возглавлявший военный госпиталь в Майкопе, за взятку в 1 млн рублей «исключил проблемы с оформлением документов» для получения раненым военным выплаты по ранению. Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил фигуранта к штрафу в 2,5 млн рублей. Защита обжаловала приговор, при этом призывая переквалифицировать статью с получения взятки через посредника на мошенничество. Южный окружной военный суд не удовлетворил жалобу.

«Ходатайство начальника военно-медицинского управления Южного военного округа в части отмены меры пресечения в отношении осужденного Карпова... вследствие его направления для участия в боевых действиях в период мобилизации, удовлетворить», — постановил суд.

Фигуранта освободили от назначенного наказания в виде штрафа условно и от подписки о невыезде.

Ранее СМИ сообщили, что экс-глава управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Подмосковья Вячеслав Малышев, признавший вину в получении взяток, отправился на СВО.

