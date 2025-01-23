Осужденный за взятку начальник военного госпиталя в Ростове уехал на СВО
Начальник военного госпиталя Владимир Карпов, осужденный за взятку от военнослужащего, уехал в зону специальной военной операции, в связи с этим Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону освободил фигуранта от наказания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
По данным суда, в октябре 2022-марте 2023 года Карпов, возглавлявший военный госпиталь в Майкопе, за взятку в 1 млн рублей «исключил проблемы с оформлением документов» для получения раненым военным выплаты по ранению. Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил фигуранта к штрафу в 2,5 млн рублей. Защита обжаловала приговор, при этом призывая переквалифицировать статью с получения взятки через посредника на мошенничество. Южный окружной военный суд не удовлетворил жалобу.
«Ходатайство начальника военно-медицинского управления Южного военного округа в части отмены меры пресечения в отношении осужденного Карпова... вследствие его направления для участия в боевых действиях в период мобилизации, удовлетворить», — постановил суд.
Фигуранта освободили от назначенного наказания в виде штрафа условно и от подписки о невыезде.
Ранее СМИ сообщили, что экс-глава управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Подмосковья Вячеслав Малышев, признавший вину в получении взяток, отправился на СВО.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава офиса Зеленского Ермак заявил о тяжелой ситуации на фронте
- Минобороны: Россия атаковала критические газо-энергетические объекты Украины
- Ежегодное вручение премии «Грэмми» все же решили проводить 2 февраля
- Выход астронавтов в открытый космос с борта МКС перенесли на неделю
- Песков: Армения не заявляла о намерении покинуть ОДКБ
- Двоих поставщиков мефедрона приговорили к 15 годам колонии
- Российские военные освободили населенный пункт Соленое в ДНР
- В Театре Российской Армии - премьера спектакля по мотивам «Мастера и Маргариты»
- Волочкова раскрыла имя жениха своей 19-летней дочери Ариадны
- Песков рассказал, что блогер Фридман связывался с РФ по поводу интервью с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru