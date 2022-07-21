СМИ: Российские военные применили на Украине сверхдальнобойную винтовку «Сумрак»
Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине впервые применили винтовку СВЛК-14С «Сумрак». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что это оружие —сверхдальнобойное; российские войска использовали его под Харьковом и Киевом, пишет RT.
Достоинство СВЛК-14С «Сумрак» — сочетание мощных патронов, крупного калибра и высокой точности огня на сверхдальние расстояния.
Применение этого вида оружия пока не подтверждено официально.
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