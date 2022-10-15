Источник рассказал о применении на Украине комплексов артразведки «Пенициллин»

«Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 "Пенициллин" прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО», - рассказал собеседник агентства.

Комплекс «Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций ствольной, реактивной артиллерии, зенитных и тактических ракет. Отмечается, что это вооружение фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов или разрывов и передает оператору точные координаты местоположения орудия противника.

Время получения координат одиночной цели — не более пяти секунд. При этом «Пенициллин» нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы, так как комплекс не использует в своей работе радиоволны.

