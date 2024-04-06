СМИ: Принятие танка «Армата» на вооружение ожидается до конца года

Перспективный танк Т-14 «Армата» могут принять на вооружение после успешных испытаний до конца текущего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

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По словам одного собеседника агентства, сейчас танк проходит государственные и войсковые испытания.

«В случае их удачного завершения принятие танка на вооружение российской армии возможно до конца 2024 года», — указал источник.

Другой собеседник ТАСС подтвердил эти данные. По его словам, на испытаниях уделяют особое внимание работоспособности систем и механизмов, «которые ранее вызывали нарекания со стороны заказчика».

В июле прошлого года стало известно, что группировка войск «Юг» применила танки Т-14 «Армата» в бою. При этом в марте 2024-го гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что новейший танк вряд ли будет использоваться в специальной военной операции из-за своей высокой стоимости.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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