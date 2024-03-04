Чемезов заявил, что «Армату» не используют в СВО из-за высокой стоимости

«"Армата", она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать», — отметил глава «Ростеха» в беседе с РИА Новости.

По словам Чемезова, войскам проще купить «те же Т-90-е». Руководитель «Ростеха» уточнил, что речь идет именно об использовании новейшего танка в СВО.

Кроме того, глава госкорпорации указал, что сейчас необходимы средства на создание новые танков и вооружения, возможно, более дешевых.

Ранее Чемезов заявил, что «Армата» стоит на вооружении российской армии, напоминает Ura.ru.

