Чемезов заявил, что «Армату» не используют в СВО из-за высокой стоимости
Новейший танк Т-14 «Армата» намного превосходит по характеристикам существующую технику, но вряд ли будет использоваться в ходе специальной военной операции из-за своей высокой стоимости. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«"Армата", она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать», — отметил глава «Ростеха» в беседе с РИА Новости.
По словам Чемезова, войскам проще купить «те же Т-90-е». Руководитель «Ростеха» уточнил, что речь идет именно об использовании новейшего танка в СВО.
Кроме того, глава госкорпорации указал, что сейчас необходимы средства на создание новые танков и вооружения, возможно, более дешевых.
Ранее Чемезов заявил, что «Армата» стоит на вооружении российской армии, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru