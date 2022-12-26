СМИ назвали слабым местом ЗРК Patriot их малую мобильность

Как отмечается в материале, маловероятно, что Украина будет использовать ЗРК для противодействия беспилотникам. Применение БПЛА в большом количестве позволяет «пробить» средства ПВО. При этом уничтожение ЗРК Patriot может увенчаться успехом, поскольку систему «не так легко» перемещать, чтобы уклониться от ударов.

Forbes указывает, что для перемещения и настройки всех компонентов ЗРК необходимо до 90 человек. При этом для работы одной батареи достаточно трех человек, пишет Газета.ру.

Ранее США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1,85 млрд, в который войдет батарея ЗРК Patriot, напоминает РИА ФАН.

