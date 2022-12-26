СМИ назвали слабым местом ЗРК Patriot их малую мобильность
Россия может воспользоваться слабым местом американского зенитного ракетного комплекса Patriot — его малой мобильностью. Об этом пишет Forbes.
Как отмечается в материале, маловероятно, что Украина будет использовать ЗРК для противодействия беспилотникам. Применение БПЛА в большом количестве позволяет «пробить» средства ПВО. При этом уничтожение ЗРК Patriot может увенчаться успехом, поскольку систему «не так легко» перемещать, чтобы уклониться от ударов.
Forbes указывает, что для перемещения и настройки всех компонентов ЗРК необходимо до 90 человек. При этом для работы одной батареи достаточно трех человек, пишет Газета.ру.
Ранее США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1,85 млрд, в который войдет батарея ЗРК Patriot, напоминает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 595 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+6 176 / сут.
- СМИ назвали слабым местом ЗРК Patriot их малую мобильность
- В Минстрое выступили за повышение тарифов ЖКУ с учетом платежеспособности граждан
- В Саратовской области проверяют сообщения о ЧП на военном объекте в Энгельсе
- В России могут ввести штрафы за утечку данных для компаний
- СМИ: газ для потребителей в Германии подорожает на 112%
- В МИД отказались называть сроки завершения конфликта вокруг Украины
- Ракова: В Москве живут более 750 человек старше 100 лет
- Губернатор Новгородской области сообщил о финальном этапе сделки по фабрике IKEA в Новгороде
- В США число жертв снежной бури увеличилось до 34
- Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в новогоднюю ночь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru