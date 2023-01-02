СМИ: Нанесен удар из РСЗО HIMARS по ПТУ в Макеевке с расквартированными военными
В Макеевке, которая находится в пригороде Донецка, из РСЗО HIMARS обстреляли местное ПТУ. В нем были размещены военные. Есть погибшие и раненые. Инцидент произошел в новогоднюю ночь, отмечает Readovka.
Уточняется, что в здании могли находиться мобилизованные военные.
«Местные сообщают, что удар был нанесён ровно в 00:01 по нашему времени. По моим данным, противник в очередной раз применил американское РСЗО «Хаймерс»», - сообщает Telegram-канал «Неофициальный Безсонов «Z».
По данным СМИ, есть погибшие и раненые, их точное число пока неизвестно. Отмечается, что здание ПТУ получило сильные разрушения.
«На Донбассе достаточно заброшенных объектов с крепкими строениями и подвалами где можно рассредоточенно размещать личный состав. А если всё занято, то давно можно было нарыть бункеры шахтостроительной техникой», - подчеркивает автор Telegram-канала «Неофициальный Безсонов «Z».
Минобороны РФ пока не дало комментариев по поводу атаки на Макеевку.
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