СМИ: Минобороны пообещало мобилизованным доплаты за уничтожение украинской техники

По данным канала, поощрения предусмотрены и за уничтожение другой техники. Так, за подбитый вертолёт доплата составит 200 тысяч рублей, а за танк - в два раза меньше.

Поощрение за уничтоженные беспилотники, а также БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, С-300, «Бук», «Тор», «Оса» и боевые машины РСЗО составит 50 тысяч рублей.

Отмечается, что не исключены выплаты до 100 тысяч рублей наиболее отличившимся военнослужащим за уничтожение живой силы противника и выполнение других возложенных задач.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в боях за Павловку в ДНР российские войска уничтожили до 1400 украинских военных, сообщает RT.