СМИ: Минобороны пообещало мобилизованным доплаты за уничтожение украинской техники
Минобороны РФ пообещало мобилизованным заплатить 300 тысяч рублей за каждый уничтоженный украинский самолёт, сообщает телеканал «Звезда».
По данным канала, поощрения предусмотрены и за уничтожение другой техники. Так, за подбитый вертолёт доплата составит 200 тысяч рублей, а за танк - в два раза меньше.
Поощрение за уничтоженные беспилотники, а также БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, С-300, «Бук», «Тор», «Оса» и боевые машины РСЗО составит 50 тысяч рублей.
Отмечается, что не исключены выплаты до 100 тысяч рублей наиболее отличившимся военнослужащим за уничтожение живой силы противника и выполнение других возложенных задач.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в боях за Павловку в ДНР российские войска уничтожили до 1400 украинских военных, сообщает RT.
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