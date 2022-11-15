СМИ: Минобороны пообещало мобилизованным доплаты за уничтожение украинской техники

Минобороны РФ пообещало мобилизованным заплатить 300 тысяч рублей за каждый уничтоженный украинский самолёт, сообщает телеканал «Звезда».

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По данным канала, поощрения предусмотрены и за уничтожение другой техники. Так, за подбитый вертолёт доплата составит 200 тысяч рублей, а за танк - в два раза меньше.

Поощрение за уничтоженные беспилотники, а также БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, С-300, «Бук», «Тор», «Оса» и боевые машины РСЗО составит 50 тысяч рублей.

Отмечается, что не исключены выплаты до 100 тысяч рублей наиболее отличившимся военнослужащим за уничтожение живой силы противника и выполнение других возложенных задач.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в боях за Павловку в ДНР российские войска уничтожили до 1400 украинских военных, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияСпецоперацияМинобороны РФ
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