Великобритания направит дополнительно летательные вооружения на Украину

Власти Великобритании направит дополнительно летательные вооружения в рамках военной помощи Украине. Об этом заявил глава Минобороны страны Бен Уоллес, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал немыслимым снятие санкций с России только лишь за то, что будет достигнуто прекращение огня на Украине.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаВеликобритания
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