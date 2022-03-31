Великобритания направит дополнительно летательные вооружения на Украину
31 марта 202219:33
Власти Великобритании направит дополнительно летательные вооружения в рамках военной помощи Украине. Об этом заявил глава Минобороны страны Бен Уоллес, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал немыслимым снятие санкций с России только лишь за то, что будет достигнуто прекращение огня на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru