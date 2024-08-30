СМИ: F-16 уязвимы перед российскими средствами ПВО

29 августа погиб украинский пилот Алексей Мес. Издание указывает, что смерть одного из самых результативных летчиков и уничтожение американского истребителя сильно ударили по Вооруженным силам Украины. Мес был одним из первых пилотов Украины, прошедших подготовку на F-16.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что переданный Украине истребитель F-16, о крушении которого уведомили украинские военные, был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

