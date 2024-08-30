СМИ: F-16 уязвимы перед российскими средствами ПВО
Поставленные Киеву истребители F-16 американского производства уязвимы для средств ПВО России, а украинским пилотам пока не хватает опыта обращения с этими самолетами, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на военные источники.
29 августа погиб украинский пилот Алексей Мес. Издание указывает, что смерть одного из самых результативных летчиков и уничтожение американского истребителя сильно ударили по Вооруженным силам Украины. Мес был одним из первых пилотов Украины, прошедших подготовку на F-16.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что переданный Украине истребитель F-16, о крушении которого уведомили украинские военные, был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru