СМИ: F-16 уязвимы перед российскими средствами ПВО

Поставленные Киеву истребители F-16 американского производства уязвимы для средств ПВО России, а украинским пилотам пока не хватает опыта обращения с этими самолетами, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на военные источники.

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29 августа погиб украинский пилот Алексей Мес. Издание указывает, что смерть одного из самых результативных летчиков и уничтожение американского истребителя сильно ударили по Вооруженным силам Украины. Мес был одним из первых пилотов Украины, прошедших подготовку на F-16.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что переданный Украине истребитель F-16, о крушении которого уведомили украинские военные, был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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