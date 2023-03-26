СМИ: ЧВК «Вагнер» взяла под контроль территорию АЗОМа в Артемовске

Уточняется, что цеха предприятия оборудованы бомбоубежищами. Для украинских военных появление российского противника оказалось неожиданным, пишет Газета.ru.

«Зашли незаметно, украинский стрелок нас «проворонил». Я услышал, что за стеной разговаривает группа противника. Я скомандовал штурмовикам подойти ко мне, и мы вступили в бой», — рассказал командир штурмовиков «Вагнера».



По данным агентства, в результате боя группа Вагнера уничтожила 16 военнослужащих ВСУ. Также они захватили автоматы Калашникова и гранатометы производства стран НАТО в качестве трофеев, сообщает RT.



В декабре 2022 года на заводе АЗОМ побывал президент Украины Владимир Зеленский.





