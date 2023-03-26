СМИ: ЧВК «Вагнер» взяла под контроль территорию АЗОМа в Артемовске

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» контролирует территорию «Артемовского завода обработки металлов» (АЗОМ), в частности, его цеха. Вагнеровцы взяли в плен в плен восемь и ликвидировали 16 украинских военных на бетонном заводе, находящемся восточнее АЗОМа, передает РИА Новости.

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Уточняется, что цеха предприятия оборудованы бомбоубежищами. Для украинских военных появление российского противника оказалось неожиданным, пишет Газета.ru.

«Зашли незаметно, украинский стрелок нас «проворонил». Я услышал, что за стеной разговаривает группа противника. Я скомандовал штурмовикам подойти ко мне, и мы вступили в бой», — рассказал командир штурмовиков «Вагнера».

По данным агентства, в результате боя группа Вагнера уничтожила 16 военнослужащих ВСУ. Также они захватили автоматы Калашникова и гранатометы производства стран НАТО в качестве трофеев, сообщает RT.

В декабре 2022 года на заводе АЗОМ побывал президент Украины Владимир Зеленский.



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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ЧВКЧВК "Вагнер"ЗаводВладимир Зеленский

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