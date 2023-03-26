СМИ: ЧВК «Вагнер» взяла под контроль территорию АЗОМа в Артемовске
Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» контролирует территорию «Артемовского завода обработки металлов» (АЗОМ), в частности, его цеха. Вагнеровцы взяли в плен в плен восемь и ликвидировали 16 украинских военных на бетонном заводе, находящемся восточнее АЗОМа, передает РИА Новости.
Уточняется, что цеха предприятия оборудованы бомбоубежищами. Для украинских военных появление российского противника оказалось неожиданным, пишет Газета.ru.
«Зашли незаметно, украинский стрелок нас «проворонил». Я услышал, что за стеной разговаривает группа противника. Я скомандовал штурмовикам подойти ко мне, и мы вступили в бой», — рассказал командир штурмовиков «Вагнера».
По данным агентства, в результате боя группа Вагнера уничтожила 16 военнослужащих ВСУ. Также они захватили автоматы Калашникова и гранатометы производства стран НАТО в качестве трофеев, сообщает RT.
В декабре 2022 года на заводе АЗОМ побывал президент Украины Владимир Зеленский.
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