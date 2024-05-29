СМИ: Автосалон не может продать внедорожник замглавы МО Иванова
Автосалон не может реализовать внедорожник Chevrolet Suburban, который принадлежал обвиняемому во взяточничестве замглавы Минобороны России Тимуру Иванову, сообщает РИА Новости.
Это связано с арестом, который наложен на транспортное средство. В автосалоне отметили, что внедорожник сильно поврежден в результате автоаварии - у него завернута рама, однако изначально его планировали починить. Но из-за невозможности приобрести детали автосалон решил выкупить машину. Затем оказалось, что ремонтировать внедорожник невыгодно, его выставили на продажу битым. После этого выяснилось, что на машину наложено ограничение.
Ранее стало известно, что после аварии Chevrolet Suburban выставили на продажу за 2,5 млн рублей. На машине заметны повреждения под капотом, бампер и решетка радиатора отсутствуют, а передняя часть левого крыла смята, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru