Штурмовики ВКС России поразили места скопления ВСУ в районе Пятихаток

Российские штурмовики группировки войск «Восток» нанесли удары по десятку мест скоплений боевиков ВСУ в районе Пятихаток. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Бойцы ВС России пресекли движение ВСУ к Макаровке

По словам представителя ВС, в течение суток на запорожском направлении украинские войска не предпринимали активных действий: противник вел разведку и пытался перегруппировать силы.

«В ходе систематического огневого воздействия и контрбатарейной борьбы уничтожены минометный расчет в районе Мирного, танк ВСУ в районе Степового, боевая бронированная машина в Новоданиловке, два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике», — цитирует Чехова РИА Новости.

Кроме того, с помощью ударного беспилотника была уничтожена боевая бронированная машина с солдатами ВСУ к северо-западу от Приютного.

Ранее руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские силы сорвали попытки наступления ВСУ под Клещеевкой, в плен взяты двое военнослужащих ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФРегионыСпецоперацияВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры