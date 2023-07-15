Штурмовики ВКС России поразили места скопления ВСУ в районе Пятихаток
Российские штурмовики группировки войск «Восток» нанесли удары по десятку мест скоплений боевиков ВСУ в районе Пятихаток. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
По словам представителя ВС, в течение суток на запорожском направлении украинские войска не предпринимали активных действий: противник вел разведку и пытался перегруппировать силы.
«В ходе систематического огневого воздействия и контрбатарейной борьбы уничтожены минометный расчет в районе Мирного, танк ВСУ в районе Степового, боевая бронированная машина в Новоданиловке, два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике», — цитирует Чехова РИА Новости.
Кроме того, с помощью ударного беспилотника была уничтожена боевая бронированная машина с солдатами ВСУ к северо-западу от Приютного.
Ранее руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские силы сорвали попытки наступления ВСУ под Клещеевкой, в плен взяты двое военнослужащих ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru