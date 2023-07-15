Бойцы ВС России пресекли движение ВСУ к Макаровке
Военные группировки «Восток» пресекли выдвижение ВСУ к Макаровке на южнодонецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает РИА Новости.
Российские силы пресекли выдвижение группы пехоты противника при поддержке артиллерии.
«Огнем артиллерии ... уничтожены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" в Великой Новоселке, два минометных расчета ВСУ в районах Макаровки и севернее Павловки, пикап с националистами восточнее совхоза "Октябрь", МТ-ЛБ с живой силой в районе Ровнополя и буксируемая гаубица "Мста-Б" в Привольном», — рассказал Чехов.
Начальник пресс-центра отметил, что российские вертолеты поразили места скопления противника близ Макаровки и Урожайного. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили два дрона ВСУ «Фурия» и «Валькирия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru