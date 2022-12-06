Шойгу: Под контроль армии России перешли шесть населенных пунктов Донбасса

Российская армия за последнее время взяла под контроль шесть населенных пунктов в Донбассе. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

В ДНР сообщили об огневом контроле ВС России основных дорог на артемовском направлении

Глава военного ведомства напомнил, что ВС освободили Майорск, Павловку, Опытное, Андреевку, Белогоровку Южную и Курдюмовку.

«На Луганско-донецком и Южнодонецком направлениях нанесен значительный урон живой силе и технике вооруженных сил Украины», — цитирует министра РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:ДонбассСпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны РФСергей Шойгу
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