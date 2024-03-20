Шойгу заявил, что с начала 2024 года Украина потеряла 71 тысячу военных

По его словам, также в списке потерь украинской армии 11 тысяч единиц различного вооружения, в том числе четыре танка Abrams и пять «Леопардов».

Глава Минобороны добавил, что эти потери почти в три раза превышают показатели аналогичного периода прошлого года.

Ранее Шойгу заявил, что ежедневные потери ВСУ с начала 2024 года составляют более 800 человек и 120 единиц вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».