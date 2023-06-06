Шойгу заявил, что 5 июня ВСУ потеряли 1600 военнослужащих и 28 танков

По его словам, в бой были брошены пять украинских бригад, которые были остановлены российской армией и понесли ощутимые потери.

Он уточнил, что потери ВСУ составили более 1600 военнослужащих, 28 танков и 136 единиц военной техники. В числе уничтоженных бронемашин восемь танков Leopard и три колесных танка AMX-10.

Ранее Шойгу заявил, что в мае потери украинской армии составили 16 тысяч военнослужащих, более 400 танков и 466 беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

