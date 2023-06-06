Шойгу заявил, что 5 июня ВСУ потеряли 1600 военнослужащих и 28 танков
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 5 июня Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытки наступления на семи направлениях, сообщает РИА Новости.
По его словам, в бой были брошены пять украинских бригад, которые были остановлены российской армией и понесли ощутимые потери.
Он уточнил, что потери ВСУ составили более 1600 военнослужащих, 28 танков и 136 единиц военной техники. В числе уничтоженных бронемашин восемь танков Leopard и три колесных танка AMX-10.
Ранее Шойгу заявил, что в мае потери украинской армии составили 16 тысяч военнослужащих, более 400 танков и 466 беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru