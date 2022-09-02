Шойгу: ВСУ продолжают попытку наступления и несут значительные потери
Украинские силы продолжают попытку наступления в районе Николаева и на других направлениях и несут значительные потери. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.
Как отметил глава Минобороны, российские войска вышли к административной границе Николаевской области на херсонско-николаевском направлении в районе Александровки, армия взяла под контроль населенный пункт Благодатное.
«Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери», — цитирует Шойгу РИА Новости.
По словам министра, киевские власти отдали приказ о наступлении, пытаясь произвести впечатление на западных кураторов, пишет «Свободная пресса».
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