Шойгу: ВСУ продолжают попытку наступления и несут значительные потери

Украинские силы продолжают попытку наступления в районе Николаева и на других направлениях и несут значительные потери. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

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Как отметил глава Минобороны, российские войска вышли к административной границе Николаевской области на херсонско-николаевском направлении в районе Александровки, армия взяла под контроль населенный пункт Благодатное.

«Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери», — цитирует Шойгу РИА Новости.

По словам министра, киевские власти отдали приказ о наступлении, пытаясь произвести впечатление на западных кураторов, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУМинобороны РФСергей Шойгу
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