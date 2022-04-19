Шойгу заявил, что ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий

Выступая на коллегии военного ведомства он отметил, что российские Вооруженные силы внедрят новые способы ведения боевых действий. По его словам, это необходимо «для лучшей адаптации к современным условиям военного противоборства».

Ранее в пресс-службе Восточного военного округа заявили, что Россия и Вьетнам проведут новые международные военные учения, в рамках которых будут разрабатываться нестандартные решения при выполнении задач, сообщает RT.