Шойгу заявил, что ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что последовательная реализация плана деятельности ведомства нацелена на дальнейшее развитие армии и флота, а также обеспечение их передовой военной техникой, сообщает ТАСС.

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Выступая на коллегии военного ведомства он отметил, что российские Вооруженные силы внедрят новые способы ведения боевых действий. По его словам, это необходимо «для лучшей адаптации к современным условиям военного противоборства».

Ранее в пресс-службе Восточного военного округа заявили, что Россия и Вьетнам проведут новые международные военные учения, в рамках которых будут разрабатываться нестандартные решения при выполнении задач, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСергей ШойгуМинобороны РФ
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