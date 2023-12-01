Шойгу анонсировал стратегические командно-штабные учения «Океан-2024»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в следующем году «в рамках боевой подготовки» запланировано проведение ряда учений, сообщает РИА Новости.

Шойгу: в РФ на учениях отработали ядерный удар в ответ на атаку противника

По его словам, порядка 20 из них пройдут с участием войск иностранных государств, в том числе «в рамках ОДКБ и ШОС».

«Итоговым станет стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» с привлечением всех видов Вооруженных сил», - заключил глава Минобороны.

Ранее в Бенгальском заливе прошли совместные учения кораблей Тихоокеанского флота РФ и Военно-морских сил Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Военные УченияМинобороны РФСергей ШойгуВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры