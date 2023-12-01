Шойгу анонсировал стратегические командно-штабные учения «Океан-2024»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в следующем году «в рамках боевой подготовки» запланировано проведение ряда учений, сообщает РИА Новости.
По его словам, порядка 20 из них пройдут с участием войск иностранных государств, в том числе «в рамках ОДКБ и ШОС».
«Итоговым станет стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» с привлечением всех видов Вооруженных сил», - заключил глава Минобороны.
Ранее в Бенгальском заливе прошли совместные учения кораблей Тихоокеанского флота РФ и Военно-морских сил Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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