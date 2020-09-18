Адвокат объяснила выбор суда присяжных Шамсутдиновым

Почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН подтвердила, что подсудимый имеет право выбрать суд присяжных.



Дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова будет рассматривать суд присяжных. По словам адвоката подсудимого Равиля Тугушева, рассмотрение дела о расстреле сослуживцев судом присяжных выбрал сам Шамсутдинов.

Почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН подтвердила, что подсудимый имеет право выбрать суд присяжных.

«В соответствии с законом у нас рассмотрение дела в суде присяжных выбирает именно обвиняемый. Если он заявляет такое ходатайство, и дело подсудно суду присяжных в соответствии с УПК», - сказала Айвар.

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По ее словам, рассмотрение дела судом присяжных повышает шансы Шамсутдинова на оправдание.

«Суд присяжных у нас оправдывает гораздо чаще, чем федеральный суд, нежели судья, который рассматривает дела в составе одного человека. Шансы на оправдание многократно выше», - добавила юрист.

Напомним, 25 октября 2019 года Шамсутдинов убил восемь сослуживцев и тяжело ранил ещё двоих в воинской части под Читой. Позже он заявил, что подвергался издевательствам. Шамсутдинов был признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях.

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Фото: mig41/Telegram
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