Адвокат объяснила выбор суда присяжных Шамсутдиновым

По ее словам, рассмотрение дела судом присяжных повышает шансы Шамсутдинова на оправдание.

«Суд присяжных у нас оправдывает гораздо чаще, чем федеральный суд, нежели судья, который рассматривает дела в составе одного человека. Шансы на оправдание многократно выше», - добавила юрист.

Напомним, 25 октября 2019 года Шамсутдинов убил восемь сослуживцев и тяжело ранил ещё двоих в воинской части под Читой. Позже он заявил, что подвергался издевательствам. Шамсутдинов был признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях.

