Назначена дата предварительных слушаний по делу Шамсутдинова

Предварительное заседание 2-го Восточного окружного военного суда по делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявших своих сослуживцев, назначено на 29 сентября. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Равиль Тугушев.

Ранее адвокат подал ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заседателей, напоминает RT.

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ЧП произошло 25 октября 2019 года. Шамсутдинов застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Ему грозит пожизненное заключение.

Почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН подтвердила, что подсудимый имеет право выбрать суд присяжных.

«В соответствии с законом у нас рассмотрение дела в суде присяжных выбирает именно обвиняемый. Если он заявляет такое ходатайство, и дело подсудно суду присяжных в соответствии с УПК», - сказала Айвар, добавив, что рассмотрение дела судом присяжных повышает шансы Шамсутдинова на оправдание.

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ФОТО: mig41 / Telegram
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