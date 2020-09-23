Назначена дата предварительных слушаний по делу Шамсутдинова

ЧП произошло 25 октября 2019 года. Шамсутдинов застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Ему грозит пожизненное заключение.

Почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН подтвердила, что подсудимый имеет право выбрать суд присяжных.

«В соответствии с законом у нас рассмотрение дела в суде присяжных выбирает именно обвиняемый. Если он заявляет такое ходатайство, и дело подсудно суду присяжных в соответствии с УПК», - сказала Айвар, добавив, что рассмотрение дела судом присяжных повышает шансы Шамсутдинова на оправдание.

