Назначена дата предварительных слушаний по делу Шамсутдинова
Предварительное заседание 2-го Восточного окружного военного суда по делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявших своих сослуживцев, назначено на 29 сентября. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Равиль Тугушев.
Ранее адвокат подал ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заседателей, напоминает RT.
ЧП произошло 25 октября 2019 года. Шамсутдинов застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Ему грозит пожизненное заключение.
Почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН подтвердила, что подсудимый имеет право выбрать суд присяжных.
«В соответствии с законом у нас рассмотрение дела в суде присяжных выбирает именно обвиняемый. Если он заявляет такое ходатайство, и дело подсудно суду присяжных в соответствии с УПК», - сказала Айвар, добавив, что рассмотрение дела судом присяжных повышает шансы Шамсутдинова на оправдание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru