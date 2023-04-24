Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на Севастополь
24 апреля 202305:01
Черноморский флот защищает Севастополь от атаки надводных беспилотников, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, все службы города находятся в готовности. Глава региона призвал сохранять спокойствие.
Позже стало известно, что один надводный беспилотник, атаковавший флот, уничтожили, второй взорвался сам.
Ранее министр обороны Украины пригрозил нанести удар по Черноморскому флоту, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru