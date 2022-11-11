Серийное производство БМП-3 с динамической защитой стартовало в РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в своём Telegram-канале заявил, что в Кургане прошла контрольная проверка выпуска боевой техники на Курганском машиностроительном заводе.

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Он также опуликовал видео, из которого следует, что на предприятии "Курганмашзавод" запущено серийное производство БМП-3 для армии РФ с модулями противокумулятивной динамической защиты на башне.

Ранее Медведев заявил, что выпуск вооружений и специальной техники в России кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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