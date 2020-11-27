Ростех сообщил о «суровых» испытаниях уникального плавающего танка «Спрут»

Испытания танка Минобороны будет проводить вплоть до 2022 года. Оздоев отметил, что танкам предстоит пройти «суровые» проверки в море и в горах, а также в разных климатических зонах. Новую разработку протестируют при температурах воздуха от -40 до +40 градусов, передает РИА Новости.

Экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-полковник Сергей Маев в эфире НСН рассказал, что разработка беспилотного танка ведется со времен СССР.



