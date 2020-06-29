Вооружённый «Цирконом» крейсер «Адмирал Нахимов» вернётся в строй в 2022 году
Перевооружение атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» не изменит планируемые сроки его передачи Военно-морскому флоту России. Об этом сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передаёт РИА Новости.
Как рассказывал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, «Адмирал Нахимов» будет самым мощным кораблём ВМФ России. Его вооружат гиперзвуковой ракетой «Циркон». Защиту крейсера обеспечат комплексы ПВО «Панцирь-М» и «Форт-М».
Крейсер был спущен на воду в 1986 году и введён в эксплуатацию в 1988 году. Модернизация «Адмирала Нахимова» началась в 2013 году.
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