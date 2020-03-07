МИД РФ предостерег НАТО от агрессивных действий в адрес России

Захарова отметила, что НАТО не скрывает, «потенциальным противником» в рамках готовящихся учений станет Россия. При этом альянс собирает у российских границ «ударный кулак».

«Рекомендуем натовцам задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряжённость», — цитируют Захарову «Известия».

Напомним, 29 февраля в Польше начались военные учения НАТО Defender Europe 2020. В них участвуют 37 тысяч солдат, в том числе 20 тысяч из США.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН объяснил, как Россия может использовать ядерное оружие против Европы и США. Эксперт заявил, что ядерный удар по Европе будет неизбежен, если она создаст группировку войск, которая будет угрожать безопасности и территориальной целостности нашей стран.

