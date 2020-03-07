МИД РФ предостерег НАТО от агрессивных действий в адрес России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что по сбор «ударного кулака» НАТО коло российских границ и проведение военных учений способствуют росту международной напряженности. Текс заявления размещен на сайте внешнеполитического ведомства.
«В апреле-мае 2020 года на территории ряда государств Европы вдоль западной границы России запланированы учения НАТО Defender Europe 2020», — сказано в официальной информации МИД России.
Захарова отметила, что НАТО не скрывает, «потенциальным противником» в рамках готовящихся учений станет Россия. При этом альянс собирает у российских границ «ударный кулак».
«Рекомендуем натовцам задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряжённость», — цитируют Захарову «Известия».
Напомним, 29 февраля в Польше начались военные учения НАТО Defender Europe 2020. В них участвуют 37 тысяч солдат, в том числе 20 тысяч из США.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН объяснил, как Россия может использовать ядерное оружие против Европы и США. Эксперт заявил, что ядерный удар по Европе будет неизбежен, если она создаст группировку войск, которая будет угрожать безопасности и территориальной целостности нашей стран.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Аналитик рынка спрогнозировал новую сделку ОПЕК+ с участием России
- МИД РФ предостерег НАТО от агрессивных действий в адрес России
- Украина просит у США «секонд-хэнд» корабли в Черное море
- В России выявили еще четырех заболевших коронавирусом
- Турция перекрыла беженцам путь в ЕС через Эгейское море