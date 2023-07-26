Российский Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на купянском направлении
Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес два удара по 14-й украинской отдельной мехбригаде на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.
По словам Зыбинского, российский экипаж поразил сосредоточения живой силы и огневых средств противника в районе Кучеровки и Павловки, пишет RT. Также российские танки и гаубицы нанесли удары по позициям 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ близ Стельмаховки.
Кроме того, артиллеристы уничтожили используемую Киевом французскую самоходную артустановку «Цезарь» в районе Песчаного, ликвидировали минометный расчет близ Кисловки и пункт боепитания возле Крахмального.
Ранее российские войска дважды ударили оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» по местам дислокации противника в районе Гончаровского, напоминает телеканал «360».
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