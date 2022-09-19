Российский разведчик рассказал о запасах западной электроники, оружия и лекарств у ВСУ

«У них серьезная подпитка с Запада идет, много всего — электроники, те же медикаменты, та же продукция», — отметил военный.

По словам «Ладана», у противника «неплохо развито это», пишет RT.

Боец добавил, что не берет предметы в качестве трофеев. При этом разведчик сталкивался с западным оружием, в частности, видел польский гранатомет «Комар», американский переносной противотанковый ракетный комплекс «Джавелин», чешский РПГ и снайперскую винтовку производства США, пишет РИА ФАН.

