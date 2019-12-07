Со слабым главкомом и «Циркон» не поможет. Адмиралы о новейшем авианосце США «Джон Кеннеди»
России не чем ответить на американские авианосцы, заявил в эфире НСН бывший командующий Черноморским флотом. По словам адмирала, Россия совершила громадную ошибку при реформировании своих Вооруженных сил.
7 декабря состоялось крещение нового флагмана американского ВМФ - на воду спустили новейший авианосец «Джон Кеннеди», второй в ряду многоцелевых атомных авианосцев США типа «Джеральд Форд». Этот гигантский корабль водоизмещением свыше 100 тысяч тонн, который приводят в движение два ядерных реактора, способен нести до 90 боевых самолетов. Для сравнения, единственный российский авианесущий корабль «Адмирал Кузнецов» может нести только до 40 самолетов, поэтому формально не считается авианосцем.
«Джон Кеннеди» был заложен в августе 2015 года. Строительство корабля обошлось в 11,3 миллиарда долларов. Он может разместить в своих ангарах до 90 самолетов и вертолетов различного назначения: палубные истребители пятого поколения F-35, истребители-штурмовики F/A-18E/F Super Hornet, самолеты ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye, самолеты электронного противодействия EA-18G, многоцелевые вертолёты MH-60R/S, а также боевые беспилотные летательные аппараты.
Авианосец должен встать на боевое дежурство в 2024 году и заменить в составе флота США «суперносец» (так на военном слэнге называют гигантские атомные авианосцы водоизмещением свыше 100 тысяч тонн - НСН) «Нимиц», давший имя типу американских авианосцев предыдущего поколения.
Несмотря на устрашающие характеристики новейшего американского авианосца, баланс военных сил в мире не изменится, уверен бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. Правда, совсем не потому, что Россия способна что-то противопоставить американским кораблям.
«Баланса сил нет. Все авианосцы в НАТО, у Соединенных Штатов Америки, мы даже заикаться не можем. Нам авианосцы негде содержать. Нам пока о них и думать не надо. Нам нужен сбалансированный флот, необходимо его обеспечивать с воздуха. А у нас нечем. Надо обеспечивать из космоса, выдавать целеуказание. У нас здесь труба пониже и дым пожиже. Они превосходили и будут превосходить наши в ближайшее время. У них на вооружении 11 атомных авианосцев, и устаревшие они меняют на новые. Конечно, это колоссальные затраты. Но это и колоссальная сила в океане. Америку защищают два океана, и везде они господствуют – что над океаном, что в океане, что под океаном. Самое эффективное сочленение сил на море – это когда корабли прикрыты с воздуха. Авианосец сам несет свое прикрытие в своих ангарах, которое прикрывает его на очень большом расстоянии. Самое опасное для корабля – это воздушный противник. Подводные лодки – на втором месте», - рассказал адмирал в эфире НСН.
Ответить России на американские авианосцы пока нечем, заключил Комоедов.
«У нас в военных академиях отрабатывается операция «разгром авианосно-ударных соединений». Очень затратная, трудоемкая операция, требующая больших сил. Ей должен руководить главнокомандующий и его аппарат. А у него нет аппарата. Даже флоты ему не подчиняются. У нас флоты подчиняются командующим округам. Это громадная ошибка, которую мы сотворили в реформировании Вооруженных сил. Между всеми родами войск должно быть теснейшее взаимодействие. Флот действует и в космосе, и в воздухе, на море и под водой. Это все разное оружие. Какой сухопутный начальник разберется?» - спросил собеседник НСН.
По его словам, не поможет и новейшая противокорабельная ракета «Циркон».
«Одними «Цирконами» ни черта не сделаешь. Попробуйте сначала выйти на позицию залпа. Куда направлять, куда стрелять? У нас конструкторы поубегали, которые создавали эти ракеты. Американцы детали знают наших ракет, как они летают, какая у них логика. Одиночными ракетами мы ни черта не сделаем. Любая операция – это группировка сил. Их нужно создавать. Потому что у каждого рода Вооруженных сил свои недостатки. И такими группировками нужно уметь управлять. Надо иметь людей, которые могут этим заниматься. Остается только позавидовать Соединенным Штатам Америки, их экономике, что она способна строить такие монстры как авианосцы. Россия построить такие корабли не сможет. Только Советский Союз был в состоянии. Даже если и сделаем. Где мы будем их базировать? В Шри-Ланке?», - посетовал адмирал.
Напомним, в октябре президент Владимир Путин заявил, что новая российская гиперзвуковая морская ракета «Циркон» будет принята на вооружение.
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