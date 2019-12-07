Со слабым главкомом и «Циркон» не поможет. Адмиралы о новейшем авианосце США «Джон Кеннеди»

«Джон Кеннеди» был заложен в августе 2015 года. Строительство корабля обошлось в 11,3 миллиарда долларов. Он может разместить в своих ангарах до 90 самолетов и вертолетов различного назначения: палубные истребители пятого поколения F-35, истребители-штурмовики F/A-18E/F Super Hornet, самолеты ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye, самолеты электронного противодействия EA-18G, многоцелевые вертолёты MH-60R/S, а также боевые беспилотные летательные аппараты.

Авианосец должен встать на боевое дежурство в 2024 году и заменить в составе флота США «суперносец» (так на военном слэнге называют гигантские атомные авианосцы водоизмещением свыше 100 тысяч тонн - НСН) «Нимиц», давший имя типу американских авианосцев предыдущего поколения.

Несмотря на устрашающие характеристики новейшего американского авианосца, баланс военных сил в мире не изменится, уверен бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. Правда, совсем не потому, что Россия способна что-то противопоставить американским кораблям.



«Баланса сил нет. Все авианосцы в НАТО, у Соединенных Штатов Америки, мы даже заикаться не можем. Нам авианосцы негде содержать. Нам пока о них и думать не надо. Нам нужен сбалансированный флот, необходимо его обеспечивать с воздуха. А у нас нечем. Надо обеспечивать из космоса, выдавать целеуказание. У нас здесь труба пониже и дым пожиже. Они превосходили и будут превосходить наши в ближайшее время. У них на вооружении 11 атомных авианосцев, и устаревшие они меняют на новые. Конечно, это колоссальные затраты. Но это и колоссальная сила в океане. Америку защищают два океана, и везде они господствуют – что над океаном, что в океане, что под океаном. Самое эффективное сочленение сил на море – это когда корабли прикрыты с воздуха. Авианосец сам несет свое прикрытие в своих ангарах, которое прикрывает его на очень большом расстоянии. Самое опасное для корабля – это воздушный противник. Подводные лодки – на втором месте», - рассказал адмирал в эфире НСН.