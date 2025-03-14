Российские войска вернули под контроль Гончаровку в Курской области

Российские военные освободили Гончаровку в Курской области, сообщил в Минобороны России.

Минобороны заявило об освобождении Новомарково и Днепроэнергии в ДНР

Из сводки российского оборонного ведомства следует, что потери украинской стороны за сутки превысили 260 военнослужащих ВСУ.

Кроме того, за минувшие сутки в плен сдались 12 военнослужащих ВСУ.

Ранее российские военные освободили Суджу, Меловой и Подол в Курской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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