Минобороны заявило об освобождении Новомарково и Днепроэнергии в ДНР

Российские войска освободили двух населённых пунктах в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ освободили населенный пункт Горького в ДНР

В ведомстве уточнили, что это сёла Новомарково и Днепроэнергия.

Ранее российском военном министерстве заявили об освобождении от ВСУ пяти населённых пунктов на Курском направлении, сообщает RT.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что Российские войска подняли флаг РФ над центром Суджи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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