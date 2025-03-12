Минобороны заявило об освобождении Новомарково и Днепроэнергии в ДНР
12 марта 202514:07
Российские войска освободили двух населённых пунктах в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что это сёла Новомарково и Днепроэнергия.
Ранее российском военном министерстве заявили об освобождении от ВСУ пяти населённых пунктов на Курском направлении, сообщает RT.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что Российские войска подняли флаг РФ над центром Суджи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru