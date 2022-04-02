Российские войска уничтожили хранилища Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и два аэродрома

Об этом рассказал на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным военного ведомства, также в городах Полтава и Днепропетровск высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы.

Средствами противовоздушной обороны РФ в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24 и 24 украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего за прошедшую ночь на Украине поражены 67 военных объектов: два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 9 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Сообщается, что подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25 отдельной воздушно-десантной бригады. На счету военных ДНР уничтоженные два мотопехотных взвода, минометная батарея, около 40 националистов.

Ведомство сообщает, что на данный момент в ходе военной спецоперации РФ на Украине уничтожены: 124 самолета и 84 вертолета, 381 беспилотный летательный аппарат, 1882 танка и других боевых бронированных машин, 203 установки реактивных систем залпового огня, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1764 единицы специальной военной автомобильной техники.

