Российские войска сорвали две попытки ВСУ атаковать в Курской области
Подразделения группировки войск «Север» сорвали попытки атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в направлении населённых пунктов Любимовка и Русское Поречное в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что также российские войска за прошедшие сутки отразили две контратаки ВСУ в направлении населённых пунктов Кременное и Плехово.
«В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину и автомобиль», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 21 тысячи военнослужащих и 136 танков, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru