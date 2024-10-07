Российские войска сорвали две попытки ВСУ атаковать в Курской области

В ведомстве отметили, что также российские войска за прошедшие сутки отразили две контратаки ВСУ в направлении населённых пунктов Кременное и Плехово.

«В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину и автомобиль», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 21 тысячи военнослужащих и 136 танков, сообщает RT.

