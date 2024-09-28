Алаудинов: В Курской области отряд «Ахмата» продвинулся на километр
Отряд «Каштан» спецназа «Ахмат» продвинулся почти на километр на участке деревни Нижней Паровой под Курском. Об этом заявил командир формирования, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов.
По его словам, отряд взял участок, полностью уничтожил находившегося там противника и закрепился вместе с 1427-м полком.
«Считаю, что это хороший результат, потому что там противник вроде бы сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился», — сообщил генерал-майор в своем Telegram-канале.
Алаудинов добавил, что силы противника попытались зайти на опорный пункт 810-й бригады Вооруженных сил России и были уничтожены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru