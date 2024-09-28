Алаудинов: В Курской области отряд «Ахмата» продвинулся на километр

По его словам, отряд взял участок, полностью уничтожил находившегося там противника и закрепился вместе с 1427-м полком.

«Считаю, что это хороший результат, потому что там противник вроде бы сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился», — сообщил генерал-майор в своем Telegram-канале.

Алаудинов добавил, что силы противника попытались зайти на опорный пункт 810-й бригады Вооруженных сил России и были уничтожены.

