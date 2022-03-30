Минобороны показало кадры уничтожения украинского дрона UJ-22 Airborne

Вооруженные силы РФ уничтожили из ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» украинский беспилотный летательный аппарат UJ-22 Airborne. Кадры уничтожения опубликовало Минобороны.

Беспилотник нес авиабомбу и мины калибра 82 мм, отмечает RT.

Российские военные смогли своевременно обнаружить дрон и уничтожили цель одной ракетой.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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