Российские военные отразили пять атак ВСУ в Курской области
29 сентября 202414:42
Группировка «Север» за минувшие сутки отразила пять атак подразделений Вооруженных сл Украины в Курской области, сообщило Министерство обороны РФ.
Атаки отражены в районах населенны пунктов Любимовка, Кремяное и Плехово. Также сорваны попытки противника нанести удары в направлении Ольговки и Погребки.
В результате действий российских сил подразделения ВСУ потеряли около 60 человек, уточнили в военном ведомстве.
Ранее стало известно, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 370 военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru