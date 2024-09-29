Российские военные отразили пять атак ВСУ в Курской области

Группировка «Север» за минувшие сутки отразила пять атак подразделений Вооруженных сл Украины в Курской области, сообщило Министерство обороны РФ.

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Атаки отражены в районах населенны пунктов Любимовка, Кремяное и Плехово. Также сорваны попытки противника нанести удары в направлении Ольговки и Погребки.

В результате действий российских сил подразделения ВСУ потеряли около 60 человек, уточнили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 370 военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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