Атаки отражены в районах населенны пунктов Любимовка, Кремяное и Плехово. Также сорваны попытки противника нанести удары в направлении Ольговки и Погребки.

В результате действий российских сил подразделения ВСУ потеряли около 60 человек, уточнили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 370 военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

