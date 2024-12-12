Российские военные освободили Новоивановку в Курской области
Российские военные освободили Новоивановку в Курской области, сообщили в Минобороны России.
В сводке российского оборонного ведомства также говорится о том, что ВС РФ поразили живую силу и технику украинской стороны в районах населенных пунктов Куриловка, Александрия, Новая Сорочина и Черкасское Поречное, а также Веселовка, Басовка, Беловоды, Журавка, Локня, Павловка, Мирополье и Стариково в Сумской области.
За минувшие сутки потери украинской стороны превысили 200 военнослужащих.
Ранее стало известно, что за ночь ВСУ попытались атаковать Россию с помощью 16 беспилотников самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru